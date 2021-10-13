Україною прокотилася хвиля... надзвичайних ситуацій. Влада на місцях запроваджує такий стан, бо в школах, садочках і навіть лікарнях немає газу. І це перед самим початком опалювального сезону. Проблема виникла через зірвану процедуру торгів. Вони просто не відбулися - на заваді стали занадто високі ціни на газ.

Тож чи буде тепло? І як постачатимуть бюджетникам газ? Богдан Вербицький з'ясовував.

Затримки, скандали та подорожчання. І так кожного сезону!

Євген Палєнка, експерт у сфері енергетики:

Сьогодні, наприклад, в Полтаві, в лікарні температура була 8 градусів зранку. і ситуація доволі критична.

І так не лише в Полтаві!

Анатолій Полосков - голова Закарпатської ОДА:

Всі регіони нашої країни в однакових умовах щодо цінових позицій, гарантій держави.

Але чому бюджетні установи заявляють про дефіцит газу?

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Тобто, це лікарні, школи, садочки.

Першими про "проблеми" для "комунальників" заявили у Івано-Франківську. Мер міста Руслан Марцинків заявив про високі ціни на паливо! І це попри підписаний меморандум між "Нафтогазом" та асоціацією міст.

На початку року домовленість про ціни на газ були на рівні 7-8 гривень за кубометр. А тепер виходить за 30? А це додатково 500 тисяч гривень з місцевого бюджету.

І з цим - проблема. Бо грошей на місцях здебільшого не вистачає. Але чому за газ доводиться "викладати" більше?

За законом, бюджетні установи мають купувати газ на відкритому тендері.

Наталія Шимко, заступниця генерального директора ДП "Прозорро":

Передбачені спеціальні процедури. Це можуть бути конкурентні процедури, а може бути процедура, яка називається переговорна.

Тобто, мають пройти торги. Але вони не відбуваються! Бо бюджетники пропонують ціни нижчі за ринкові. Тож постачальники просто не приходять.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

В першу чергу, всі чекали, що "Нафтогаз України" прийде і почне продавати газ по такій ціні.

Наталія Шимко, заступниця генерального директора ДП "Прозорро":

Але сам "Нафтогаз" на ці конкурси дійсно не приходить. Тому укласти з ним договір за ринковою ціною бюджетні установи не можуть. Якщо "Нафтогаз" прийшов би з низькою ціною, відповідно, він би виграв, і установи уклали би відповідні договори.

Тож місцеві влади масово стали оголошувати режим надзвичайної ситуації. Це дозволяє укладати прямі договори з "Нафтогазом", уникаючи торгів на "Прозорро". А значить, монополія НАКу тільки посилюється.

Володимир Шведкий, СЕО енергетичного провайдера:

Рынок населения находится в руках НАК "Нафтогаза", через частичную передачу газа компаниям. Рынок ТКЕ находится в руках НАК "Нефтегаза". Ещё бюджетную сферу мы отдали НАК "Нефтегазу". То есть, 80 процентов рынка будет находится на поставке у одной из компаний.

А чи можливий інший варіант виходу із ситуації? Зробити газ доступнішим для бюджетників можливо, як для побутових споживачів. Для цього необхідний об'єм газу треба передати приватним постачальникам.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Точно так же обеспечить их ресурсом. Для реализации газа их клиентам бюджетным, и сформировать их в одну балансирующую группу. При этом мы сохраняем соответствие законодательству о публичных закупках. Действующие договора, которые были подписаны законно.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Тобто питання в тому, щоб "Нафтогаз" не монополізував цей ринок, а передав цей обсяг газу постачальникам газу, а вони вже далі - напряму поставили цей газ бюджетним організаціям.

На другий день після оголошення надзвичайної ситуації, "газову проблему" прокоментували і в самому "Нафтогазі". Там кажуть, що договори з бюджетниками підпишуть до 15 жовтня.

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз":

Оскільки бюджетних установ в Україні чимало, це тисячі, то укладення таких договорів може зайняти кілька днів, але при цьому зі свого боку ми запевняємо, що до 15 жовтня, тобто в лічені дні, ми маємо всі можливості для того, щоб навіть таку велику кількість договорів ми могли укласти.

Приблизно 10 тисяч. Саме стільки бюджетних організацій потребують газу вже сьогодні. І отримуватимуть його, схоже, лише від НАКу. Якщо уряд скасує тендери.

Наталія Шимко, заступниця генерального директора ДП "Прозорро":

Може бути прийняте рішення, яке дозволить також закуповувати газ напряму у "Нафтогазу". Саме у конкретних бюджетних установах.

Юрій Корольчук, експерт енергетики:

"Нафтогаз" отримає безапеляційно доступ до всього ринку і буде постачати газ напряму, всім бюджетним організаціям, то це знову ж таки - тільки підтвердження монополії всього сегменту ринку.

Але чи вдасться забезпечити 10 тисяч бюджетників газом за три дні? Стане зрозуміло вже за кілька днів.