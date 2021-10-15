Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.

В США решили, что для лучшей защиты от коронавируса для пожилых людей и для людей из категории риска, достаточно только половины дозы вакцины Moderna.

Начальная вакцинация вакциной Moderna состоит из двух доз по 100 мкг. Для того, чтоб усилить защиту от коронавируса, достаточно уколоть только половину дозы 50 мкг - этого достаточно для усиления.

Рекомендация не является обязательной к исполнению. Тем не менее в США многие люди, получившие первые прививки от Pfizer не менее шести месяцев назад, уже получают бустерные дозы.

Ревакцинацию в США одобрили для пожилых людей и людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Также бустерные дозы одобрены для взрослых, работа которых подвергает их повышенному риску заражения COVID-19.

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