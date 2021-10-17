Президент Союза адвокатов назвал залог Геннадию Труханову фарсом и замыливанием глаз [ Редактировать ]
Одесское дело заставило юридическое сообщество задуматься об адекватности действий НАБУ, САП и ВАКС. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Союза адвокатов Украины Тарас Ламах.
Речь идет о фантастических залоговых суммах, которые требует сторона обвинения: 130 миллионов для мэра Одессы Труханова, 122 миллиона для директора юридического департамента ОГС, при этом фиктивно уменьшая их до все таких же неподъёмных 30 и 26 миллионов гривен, что, по словам адвоката, является подыгрыванием следствию.
"Это напоминает полумошенническую схему, используемую бутиками: продают куртку за 1000 долларов, а потом делают скидку 50% и, получается, просят вроде как немного в сравнении с первой ценой, всего-то 500$, хотя красная цена изделию — 100 долларов", — написал адвокат, передает odessa.online.
Юрист напомнил, что согласно закону, залог должен соответствовать материальному состоянию подозреваемого, и нельзя его высчитывать, оценив стоимость дома или квартиры подозреваемого, имущества его родственников и друзей. А в Одесском деле залог в 30 и 22 миллиона сторона обвинения требует у служащих горсовета.
"Используя закон как "дышло" один раз почему нельзя так делать и дальше, сделав это обычной практикой? Залог вроде как и есть в кодексе, но это ничего — влупим пару десятков миллионов и сидите в тюрьме, а виновны вы или не виновны, будем разбираться пару-тройку лет", — пишет Ламах.
Тарас Ламах напомнил, что залог в качестве новой меры пресечения в изменениях в КПК должен был давать возможность человеку, который находится под подозрением, не гнить в нечеловеческих условиях, а, внеся залог, бороться с предъявленным обвинением на свободе.
Что касается дела Труханова, то, по словам юриста, сторона обвинения превращает уголовно — процессуальный кодекс в "филькину грамоту", а сам залог — в фарс, делая заведомо неподъемным и, таким образом, замыливая глаза якобы присутствующей альтернативой тюремному содержанию.
Он также подчеркнул, что предъявленное обвинение — это ещё не доказательство вины, а в реалиях Украины, зачастую эти обвинения вообще беспочвенны.
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Юрист представил список из пяти вопросов, ни на один из которых на сегодняшний день ответов нет. Среди прочего Клочков отметил что залоги, на которых настаивает сторона обвинения, являются априори невыполнимыми и противоречат законодательству Украины. Закон предусматривает залог не больше 713 700 гривен.
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