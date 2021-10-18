В Международной федерации футбола (FIFA) собираются организовывать послематчевые пресс-конференции судей для того, чтобы те в полной мере осознавали ответственность за каждое принятое во время поединка решение. Об этом сообщает издание Lequipe.fr.

Автором такого нововведения стал легендарный французский наставник Арсен Венгер. Согласно его идее, рефери не должны после матча уходить, а будут обязаны общаться с представителями СМИ и отвечать на самые каверзные вопросы.

Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с ними до того, как люди начнут их обсуждать. Для этого нужно получить одобрение судей, и я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли что-то комментировать.

Отмечается, что это не первая неординарная идея французского специалиста Арсена Венгера. Ранее он предлагал проводить чемпионаты мира раз в два года.

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Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой. В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги. которая будет проводиться в течение года.

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