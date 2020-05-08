Федерация футбольных ассоциаций ввела правило, по которому в матче будет проводится по 5 замен.

Об этом сообщает fifa.com.

По информации, руководство FIFA приняло такое решение, чтобы футбольные ассоциации стран смогли доиграть сезон согласно графику.

Отмечается, что обновление состава может проводится в три захода, также замены можно будет осуществлять во время перерывов между таймами.

Известно, что нововведения будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Ранее мы писали о том, что матчи турнира Лиги Чемпионов могут возобновиться 7 августа 2020 года. Финал должен пройти на турецком стадионе в конце августа.