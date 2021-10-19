Во вторник, 19 октября на трассе "Харьков-Симферополь" произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии три человека погибли, еще трое - госпитализированы.

По информации спасателей, ДТП произошло вблизи с. Копанки Красноградского района (Харьковская область).

Известно, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате погибли 3 человека и еще 3 травмированы, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Как добавляют в пресс-центре, для деблокирования от ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.