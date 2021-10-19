На трассе Харьков-Симферополь произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
Во вторник, 19 октября на трассе "Харьков-Симферополь" произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии три человека погибли, еще трое - госпитализированы.
По информации спасателей, ДТП произошло вблизи с. Копанки Красноградского района (Харьковская область).
Известно, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем.
В результате погибли 3 человека и еще 3 травмированы, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Как добавляют в пресс-центре, для деблокирования от ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
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