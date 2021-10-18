В Харьковской области на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" водитель легкового автомобиля наехал на патрульного. Полицейского госпитализировали.

Отмечается, что перед инцидентом водителя автомобиля "Suzuki Jimny" остановили из-за превышения скорости. Во время вынесения постановления о наложении административного взыскания - мужчина начал движение и совершил наезд на патрульного. Пострадавшего госпитализировали.

"Нарушитель был остановлен и передан следственно-оперативной группе Харьковского райуправления полиции №1 ГУНП в Харьковской области", - пишет пресс-служба.

Согласно части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.