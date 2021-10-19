Погода на 19 октября: где в Украине пройдут дожди [ Редактировать ]
Во вторник, 19 октября на востоке Украины ожидаются незначительные дожди в течение суток, на остальных территориях - без осадков. Температура воздуха будет колебаться от днем от +9 до +14.
На западе страны синоптики прогнозируют днем до +10 +13 градусов, ночью температура опустится до +3 +6. Без осадков. В северных областях также ожидается сухая и ясная погода. Столбики термометра днем покажут +9 +12, ночью +2 +5.
На востоке страны днем и ночью пройдут незначительные дожди. Температура воздуха составит +10 +13 днем и +3 +6 ночью. В южных областях столбики воздуха днем покажут +11 +14 градусов, а ночью упадут до +5 +7. Без осадков.
В центральных областях днем синоптики прогнозируют +10 +12 градусов, а ночью +3 +5. Осадков не ожидается.
Сегодня в столице синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду. Столбики термометра днем поднимутся до +9 +11, а ночью покажут +3 +5 градусов.
Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.
По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Погода в Украине в субботу, 16 октября, будет солнечной и по-октябрьски теплой
Стало известно, в каких областях будет ливень
Погода в Украине в среду, 13 октября, будет разной, ведь облака условно поделят Украину на две части
Погода в Украине во вторник, 12 октября, будет прохладной и дождевой на западе и солнечной и теплой на востоке