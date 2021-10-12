Во вторник утром, 12 октября, в Ивано-Франковской области, на горнолыжном курорте "Буковель", пошел снег. Об этом сообщается на Facebook-странице курорта

Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир укрывается белоснежным одеялом!

На горе Поп Иван Черногорский также падает снег, облачно и туман. Температура воздуха -1 °С. Высота горы - 2 028 м, она находжится на границе Ивано-Франковской области с Закарпатской.

Курорт "Буковель" расположен на высоте 920 метров у подножия горы Буковель недалеко от села Поляница. Самая высокая точка курорта, г. Довга (Длинная) - 1 372 м.

Ранее мы писали, что в Карпатах свирепствовал ураганный ветер и снежная буря. Видимость в горах была ограничена. Спасатели крайне не рекомендуют в это время совершать подъемы на гору, так как на вершине облачно, вследствие чего видимость ограничена до 70 метров и идет дождь со снежной крупой.

Кроме того, погода в Украине, в среду, 6 октября испортится: ожидается штормовой ветер и заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый, днем ожидается теплая и солнечная погода, осадков не предвидится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.