Во вторник, 19 октября, Верховная Рада Украины назначила нового вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко, его назначение поддержали 256 депутатов.

Отметим, Александр Корниенко - глава политической партии "Слуга народа". Первый заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа".Глава подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, Верховная Рада в пятницу, 8 октября, выбрала Руслана Стефанчук новым председателем Верховной Рады. На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендует Александр Корниенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.