Президент Чехії може покинути посаду [ Редактировать ]
Чеського президента можуть усунути від влади. За станом здоров'я.
Мілош Земан уже понад тиждень перебуває у реанімації. І за словами голови парламенту, не здатен виконувати свої повноваження. Відтак, пропонують розподілити його обов'язки між іншими органами влади.
Мілошу Земану 77 років. До лікарні політик потрапив після парламентських виборів, де перемогу здобула опозиція. Діагноз президента не розголошують.
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Мілош Земан уже понад тиждень перебуває у реанімації.
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