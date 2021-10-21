Экс-президент США Билл Клинтон 12 октября попал в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей и заражения крови. В медучреждении он провел пять дней. После возвращения домой из медучреждения он призвал каждого заботиться о себе. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на его странице в Twitter.

75-летний Клинтон отметил, что чувствует себя хорошо.

Он также поблагодарил работников Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине.

Я действительно рад вернуться домой. У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению.

Также он призвал слушателей обращать внимание на свое самочувствие и заботиться о здоровье.

Найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе. У всех нас есть работа, и каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Читайте также о том, как в дом Билла и Хиллари Клинтон прислали бомбу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.