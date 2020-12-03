Сделать прививку можно будет после того, как власти разрешат применение вакцины Источник: CNN

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон готовы на камеру привиться вакциной против коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Таким образом бывшие руководители главной демократии мира планируют повысить общественное доверие к безопасности вакцины. Сделать прививку на камеру можно будет после того, как американские регуляторные органы по надзору за качеством медикаментов (FDA) разрешат применение вакцины.

43-й президент США Джордж Буш обратился к директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и ведущему национальному эксперту по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, а также координатору Белого дома по реагированию на коронавирус Деборе Биркс, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урен заявила, что он готов принять вакцину на глазах общественности, чтобы продвигать ее.

Президент Клинтон обязательно сделает вакцину, как только она станет доступной, исходя из приоритетов, определенных должностными лицами общественного здравоохранения. И он сделает это публично, если это поможет побудить всех американцев сделать то же самое.

Барак Обама сам рассказал о планах привиться в интервью радио SiriusXM.

Я полностью доверяю людям вроде Энтони Фаучи, которых я знаю и с которыми работал. И если Энтони Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна и можно сделать прививку от COVID, безусловно, я сделаю это.

CNN связалась с представителями экс-президента Джимми Картера, чтобы узнать, готов ли он публично принять вакцину.

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21 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса. Экстренное использование предполагает начало применения препарата до завершения всех проверок его воздействия на организм.

Как сообщали "Подробности", BioNTech и Pfizer заявили, что эффективность их вакцины от COVID-19 составляет 95%.

Напомним, что Великобритания первой в мире разрешила использование вакцины Pfizer.