С четверга, 21 октября, в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. Новые правила действуют во всех видах транспорта: самолетах, автобусах и поездах.

Отныне пассажиры поездов должны предоставить билет на транспорт, паспорт и свидетельство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Отметим, что ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до поездки внутри страны.

На столичном Центральном железнодорожном вокзале полиция начала контролировать перевозки.

В связи с проверкой документов посадка пассажиров на поезда слегка затягивается, так как собирается очередь.

В помещении вокзала организовали пункт экспресс-тестирований на коронавирус. Стоимость теста составляет 350 гривен.

А вот на автостанции возле ж/д вокзала, где перевозки в основном осуществляют частники, никакие проверки пока не ведутся - люди свободно занимают места в маршрутках и автобусах.

Ранее мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.

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