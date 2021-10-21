Бабье лето в октябре начнется со среды, 20 октября, и продлится до пятницы, 22 числа. Однако теплые дни пройдут быстро, уступив место морозам уже в субботу. Самыми теплыми днями недели будут четверг и пятница.

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала, что Украину ждет весьма недолгое потепление. Уже сегодня температура воздуха поднимется до +16... +18 градусов, а на юге и юго-востоке даже до +20.

В четверг и в пятницу в Украине будет сухо, но уже в субботу начнутся дожди. Тогда же температура воздуха начнет снижаться.

"И хотя в субботу еще будет относительно тепло, уже в понедельник, 25 октября, по всей территории Украины значительно похолодает. Днем будет около +10 градусов, в ночные часы возможны даже небольшие морозы, в целом 0... +2 градуса", – предупредила Хала.

Эксперт добавила, что погода является вполне типичной для нашего региона, хотя отметила, что осень в этом году пришла немного позже традиционного времени.

Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.

По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.

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