В Украине ударит мороз: когда ждать похолодания [ Редактировать ]
Бабье лето в октябре начнется со среды, 20 октября, и продлится до пятницы, 22 числа. Однако теплые дни пройдут быстро, уступив место морозам уже в субботу. Самыми теплыми днями недели будут четверг и пятница.
Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала, что Украину ждет весьма недолгое потепление. Уже сегодня температура воздуха поднимется до +16... +18 градусов, а на юге и юго-востоке даже до +20.
В четверг и в пятницу в Украине будет сухо, но уже в субботу начнутся дожди. Тогда же температура воздуха начнет снижаться.
"И хотя в субботу еще будет относительно тепло, уже в понедельник, 25 октября, по всей территории Украины значительно похолодает. Днем будет около +10 градусов, в ночные часы возможны даже небольшие морозы, в целом 0... +2 градуса", – предупредила Хала.
Эксперт добавила, что погода является вполне типичной для нашего региона, хотя отметила, что осень в этом году пришла немного позже традиционного времени.
Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.
По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине объявлено штормовое предупреждение на среду, 19 октября
Во вторник, 19 октября на востоке Украины ожидаются незначительные дожди в течение суток, на остальных территориях - без осадков
Погода в Украине в субботу, 16 октября, будет солнечной и по-октябрьски теплой
Стало известно, в каких областях будет ливень