Украинец Илья Ковтун стал чемпионом мира по спортивной гимнастике (видео) [ Редактировать ]
Источник: Украинская федерация гимнастики
На чемпионате мира по спортивной гимнастике среди взрослых, который проходит в японском Китакюсю, 18-летний украинец Илья Ковтун стал бронзовым чемпионом в мужском многоборье - самом престижном виде программы.
В этом виде состязаний победителя определяют по сумме баллов на шести снарядах: вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина.
Гимнаст из Черкасс набрал 84,899 балла и стал третьим. "Золото" завоевал китаец Чжан Бохэн (87,981), а "серебро" - двукратный олимпийский чемпион японец Дайки Хасимото (87,964).
Для 18-летнего Ильи это первая медаль мирового первенства, а для Украины - вторая в истории чемпионатов мира в многоборье. В 2019 году "бронзу" нашей стране принес олимпийский чемпион Олег Верняев.
В воскресенье, 24 октября, Ковтун поборется за медали в состязаниях на перекладине.
Видео финала мужского многоборья на чемпионате мира в Японии.
Илья Ковтун
Напомним, что в апреле 2021 года Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.
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