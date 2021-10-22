На чемпионате мира по спортивной гимнастике среди взрослых, который проходит в японском Китакюсю, 18-летний украинец Илья Ковтун стал бронзовым чемпионом в мужском многоборье - самом престижном виде программы.

В этом виде состязаний победителя определяют по сумме баллов на шести снарядах: вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина.

Гимнаст из Черкасс набрал 84,899 балла и стал третьим. "Золото" завоевал китаец Чжан Бохэн (87,981), а "серебро" - двукратный олимпийский чемпион японец Дайки Хасимото (87,964).

Для 18-летнего Ильи это первая медаль мирового первенства, а для Украины - вторая в истории чемпионатов мира в многоборье. В 2019 году "бронзу" нашей стране принес олимпийский чемпион Олег Верняев.

В воскресенье, 24 октября, Ковтун поборется за медали в состязаниях на перекладине.

Видео финала мужского многоборья на чемпионате мира в Японии.

Илья Ковтун

Напомним, что в апреле 2021 года Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.