28-летний украинец Игорь Радивилов победил на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в швейцарском Базеле. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Уроженец Мариуполя стал лучшим в опорном прыжке. По сумме двух попыток на 58 сотых балла он превзошел уроженца России Андрея Медведева, выступающего под флагом Израиля.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Примечательно, что это уже второе подряд "золото" для Радивилова на чемпионате Европы в опорном прыжке. В 2020 году он также победил в этой дисциплине.

Всего же для Радивилова это 11-я медаль чемпионатов Европы - у него 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Летом он будет одним из претендентов на пьедестал Олимпиады в Токио.

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