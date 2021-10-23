Коронавирус с новой силой "атакует" Украину: статистика на 23 октября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 22 октября, зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 777, медработников - 438). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5 362 человека;
- летальных случаев - 483;
- выздоровели - 8 330 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 748 614 человека;
- выздоровели - 2 369 695 человек;
- летальных случаев - 63 486;
- проведения ПЦР-тестов - 13 927 353.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.
Коронавирусная инфекция может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Кроме того, в Израиле зафиксировали первый случай инфицирования штаммом AY4.2. Он является новым видом коронавируса "Дельта". Заражение было обнаружено у 11-летнего мальчика, вернувшегося в страну из Молдовы, данная разновидность является субвариантом штамма "Дельта".
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