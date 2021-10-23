В Украине за прошлые сутки, 22 октября, зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 777, медработников - 438). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5 362 человека;

летальных случаев - 483;

выздоровели - 8 330 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 748 614 человека;

выздоровели - 2 369 695 человек;

летальных случаев - 63 486;

проведения ПЦР-тестов - 13 927 353.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Коронавирусная инфекция может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, в Израиле зафиксировали первый случай инфицирования штаммом AY4.2. Он является новым видом коронавируса "Дельта". Заражение было обнаружено у 11-летнего мальчика, вернувшегося в страну из Молдовы, данная разновидность является субвариантом штамма "Дельта".

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