Украинцы с аллергией могут смело вакцинироваться от коронавируса, если их аллергия не связана с реакцией на прививку. Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.

Тем не менее важно заранее ознакомиться с составом той или иной вакцины.

В Национальной службе отмечают, что науке известно более 20 000 аллергенов, но не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.

Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо.

Если у вас аллергия на еду, домашних животных, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививки, и с ним можно спокойно вакцинироваться.

Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава и на сайте.

Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной.

Читайте также, gосле введения двух доз мРНК-вакцины Moderna (мРНК-1273) уровень антител в крови более чем в два раза превышает уровень антител у людей, которым вкололи две дозы вакцины производства Pfizer-BioNTech (BNT162b2).

Кроме того, в Великобритании развернули компанию касаемо скорейшей вакцинации от коронавируса беременных женщин. Их будут прививать независимо от срока, согласно данным Национальной службы здравоохранения, 20% тяжелобольных коронавирусом людей - вакцинированные беременные женщины.

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