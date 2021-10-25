Українська парашутистка ледь не загинула під час польоту на пароплані [ Редактировать ]
Невдалий стрибок з висоти понад 1500 тисячі метрів. Українська парашутистка Марія Процлюк ледь не загинула в Туреччині під час польоту на параплані.
Інцидент стався на Міжнародному фестивалі повітряних ігор у Фетхіє. На відео видно, як під час стрибку українка прямо у повітрі зіткнулася з іншим парашутистом.
Після чого обидва впали в море. Відео події опублікували в соцмережах. Дівчину та ще одного парашутиста вдалося врятувати турецькій береговій охороні. Обох шпиталізували до медзакладу. Зараз загроз для життя українки немає.
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