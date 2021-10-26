Ежегодно, как правило, в декабре, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) утверждает тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год. Пока никаких решений по тарифам на следующий год не принималось. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.

Намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) существенно повысить тарифы на распределение природного газа "не означают, что такие намерения могут быть реализованы".

В проектах расчетов, которые публикуются облгазами на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на 2022 год от 61% (ОАО "Кировоградгаз") до 443% (АО "Луганскгаз"). Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены природного газа.

Однако НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.

Обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных в НКРЭКУ, будет тщательно проверена. Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, которые значительно ниже, чем предварительно рассчитаны облгазами, отметили в НКРЭКУ.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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