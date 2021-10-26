АвтоЗАЗ начнет сборку сверхдешевых автомобилей [ Редактировать ]
Источник: Ampercar
Автомобилестроительный завод ЗАЗ вскоре начнет сборку новых и дешевых машин для Украины. В планах завода из Запорожья наладить выпуск ультрабюджетной версии легковых авто Lada Granta.
Как сообщает Ampercar, для удешевления и без того недорогого авто, для украинского рынка его лишат многих опций. К примеру, из Lada Granta уберут систему кондиционирования воздуха и мультимедийную систему.
Ранее подобным упрощениям подвергались другие модели "Лады" – Vesta и Xray.
"Доработки позволят снизить стоимость машин и поднять их рыночную привлекательность на рынке Украины", - говорится в пресс-релизе.
Сейчас автомобиль Lada Granta от ЗАЗа можно купить по цене от 205 тысяч гривен (7760 долларов).
За такую цену покупатель получит 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатую "махенику". Также седан оснащен самым большим багажником среди своих конкурентов объемом в 520 литров.
За самую "нафаршированную" версию придется раскошелиться на 308,2 тысячи гривен (11,6 тысяч долларов). За такую сумму предлагается вариант Luxe с таким же 1,6-литровым мотором, но мощностью 98 "лошадок", а также обладает 4-скоростной автоматической трансмиссией.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о ТОП-10 дешевых автомобилей в Украине. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 самых надежных и долговечных автомобилей 2021 года.
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