Несмотря на то, что часть дорог в Украине за последние годы были отремонтированы, большинство путепроводов остаются в неудовлетворительном состоянии, что доставляет хлопот автовладельцам, вынужденных подвергать предельным нагрузкам ходовые части своих машин.

Поэтому у нас в стране последнее время стали набирать популярность кроссоверы, рейтинг ТОП-10 которых мы недавно составляли. Однако подавляющее большинство автомобилей в стране являются б/у легковыми с кузовами седан, хетчбек, универсал и, что немаловажно, в бюджетном сегменте.

Ремонт ходовой - довольно частый результат поездки по регионам Украины

Благо, производители тоже учитывают факт того, что авто может эксплуатироваться в крайне суровых условиях, от чего ходовую часть усиливают или просто делают ее намного проще, и она относительно хорошо переживает невзгоды украинских дорог. Авторы "В Час Пик" составили рейтинг ТОП-5 самых лучших бюджетных автомобилей для плохих дорог.

Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway

Sandero Stepway построен на базе Logan, но получил более усиленную подвеску и повышенный клиренс, так что он визуально походит на ультракомпактный кроссовер. Изменениям также подверглись силовой каркас и трансмиссия, оказавшиеся весьма надежными.

В целом сам автомобиль прост, но вместе с тем неубиваем и надежен, особенно долговечными оказались двигатели. Практически идеальный автомобиль для наших жестких дорог.

Nissan Almera Classic

Nissan Almera Classic

Almera Classic зарекомендовала в среде автовладельцев, как неприхотливый, недорогой и крайне надежный автомобиль, не боящийся отечественной беспощадной эксплуатации. Также машина спокойно прощает ошибки, которые допускают молодые и неопытные водители, так что "Альмера" вполне подойдет в качестве первого автомобиля.

Skoda Octavia

Skoda Octavia

Именно эта модель окончательно сформировала имидж уважаемой во всем мире марки, которая перестала быть "бедным родственником" немцев. В плане надежности Octavia в целом очень хороша: у нее очень выносливая подвеска, долговечная трансмиссия и надежные моторы, спокойно переваривающие наш бензин. А версия в кузове универсал вообще идеальная для дачного сезона и транспортировки "мешков картошки".

Hyundai Elantra XD

В данном авто сочетаются хорошие эксплуатационные характеристики, дизайн, долговечность и цена. Elantra XD на вторичном рынке одна из самых дешевых и удачных машин в своем классе, хоть и довольно старая. Это идеальное авто для пересаживания с ВАЗовской классики.

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti один из самых популярных автомобилей в Украине. Одно время сборка велась даже на мощностях АвтоЗАЗ. "Лачетти" зарекомендовала себя как простой, но очень надежный автомобиль с выносливой ходовой, которая не боится плохих дорог. Вообще недостатков у Lacetti почти нет. Разве что комфорт достаточно спартанский из-за жесткой подвески и "дубового" оснащения салона. Также стоит остерегаться моделей моложе 2007 года, так как на них встречались проблемы с выпускными клапанами. Стоит также сторониться моделей, побывавших в таксопарках.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве закроют движение по Окружной дороге. В то же время в селах жители вынуждены самостоятельно ремонтировать дороги.

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