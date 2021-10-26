Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что "нормандская встреча" на уровне министров состоится после того, как на нее согласится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главы МИД Украины, Германии и Франции готовы в ней участвовать.

Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы.

Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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