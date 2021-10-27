В среду, 27 октября, появилась информация о том, что пост министра обороны может занять глава Минреинтеграции Алексей Резников, а на его должность назначат депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Утверждается, что решение назначить Резникова министром обороны уже было принято окончательно.

Ирина Верещук может возглавить Минреинтеграции.

Ожидается, что данные кадровые вопросы обсудят в понедельник на заседании фракции Слуги народа.

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