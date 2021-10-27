В СМИ назвали кандидата на пост главы Минобороны [ Редактировать ]
В среду, 27 октября, появилась информация о том, что пост министра обороны может занять глава Минреинтеграции Алексей Резников, а на его должность назначат депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.
Утверждается, что решение назначить Резникова министром обороны уже было принято окончательно.
Ирина Верещук может возглавить Минреинтеграции.
Ожидается, что данные кадровые вопросы обсудят в понедельник на заседании фракции Слуги народа.
Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего главы Минобороны Андрея Тарана
Ранее мы писали о том, что 19 октября министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
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