Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, когда у людей проходит одышка после коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Так, он разобрал ситуацию, в которой мужчина переболел коронавирусной инфекцией полгода назад, но до сих пор страдает от одышки. Переболел он тяжело - был в реанимации, под кислородом, но уже давно вышел на работу, может сам нормально дышать, даже вакцинировался. Днем вроде бы все нормально, а ночью беспокоит одышка.

Комаровский рассказал, как долго это будет продолжаться и нормальная ли это реакция организма:

Конечно, одышка - это не норма, но как долго она может сохраняться, к сожалению, не знает никто. Сегодня мы уже понимаем, что при коронавирусной инфекции есть поражение легких, причем серьезное. И орган в течение какого-то (индивидуального для каждого переболевшего) времени будет восстанавливаться. Мы только можем указывать на факторы, которые способствуют нормальной работе легких.

"Если это в принципе может восстановиться, то для этого нужно, во-первых, время, во-вторых, правильные параметры воздуха, и, в-третьих, профилактика обезвоживания, нормальный питьевой режим. Вот это ключевые моменты, на которые надо обращать внимание", - добавил он.

Понятно, что если рядом кто-то курит, в помещении пыльно и сухо, есть другие респираторные вредности, то процесс восстановления будет удлиняться. Вот если бы ваш муж не ходил на работу в городе, где выхлопы автомобилей и выбросы предприятий, а жил где-то в лесу и ходил с вами по утрам вокруг избушки дышать влажным чистым воздухом, то он восстановился бы гораздо быстрее.

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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