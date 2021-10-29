"Дети должны носить маски в общественных местах" - санврач [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что в общественных местах Украины дети должны носить маски. Речь идет о детях с 12 лет. Об сообщает издание "Гордон".
По его словам, особенно важно носить маски в общественном транспорте, местах скопления людей.
Исключение: в учреждениях образования ученики первых - четвертых классов могут не использовать маски.
Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать.
Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Министерстве здравоохранения расширили возможности для вакцинации детей в возрасте от 12 лет,
Людям, которые переболели коронавирусом, также рекомендуют делать COVID-прививка
В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине
В Украине сократилась "желтая" зона карантина на фоне вспышки коронавируса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на пике новой волны коронавируса число летальных случаев среди инфицированных может увеличиться до тысячи в сутки