Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что в общественных местах Украины дети должны носить маски. Речь идет о детях с 12 лет. Об сообщает издание "Гордон".

По его словам, особенно важно носить маски в общественном транспорте, местах скопления людей.

Исключение: в учреждениях образования ученики первых - четвертых классов могут не использовать маски.

Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

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