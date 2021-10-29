Потужний спалах зафіксували на Сонці [ Редактировать ]
Потужний спалах зафіксували на Сонці. Його пік припав на вечір 28 жовтня за Києвом. У Центрі прогнозів космічної погоди у США встановили, що це спалах класу "Ікс-один" - найпотужніший з можливих. Район сонячної поверхні, в якій відбувся викид, звернений до Землі. І цими вихідними частинки можуть досягнути нашої планети. Востаннє такий потужний спалах фіксували у грудні 2019 року.
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