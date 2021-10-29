Землю накроет магнитная буря, которая продлится два дня. В своем пике она достигнет 6 баллов - это самый высокий показатель за весь месяц.

Сильная магнитная буря продлится 30 и 31 октября.

Отметим, что в ноябре сильных бурь не будет, однако средняя солнечная активность прогнозируется 6 ноября.

Повышенная солнечная активность ожидается с 9 часов 30 октября до середины дня 31 октября.

Сильнее всего влиянию магнитных бурь подвержены пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний.

Симптомы, которые могут быть вызваны магнитной бурей:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в спине и суставах;

обострение хронических заболеваний;

боль в сердце;

бессоница или сонливость.

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