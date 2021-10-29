Землю накроет двухдневная магнитная буря: опасные даты [ Редактировать ]
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Землю накроет магнитная буря, которая продлится два дня. В своем пике она достигнет 6 баллов - это самый высокий показатель за весь месяц.
Сильная магнитная буря продлится 30 и 31 октября.
Отметим, что в ноябре сильных бурь не будет, однако средняя солнечная активность прогнозируется 6 ноября.
Повышенная солнечная активность ожидается с 9 часов 30 октября до середины дня 31 октября.
Сильнее всего влиянию магнитных бурь подвержены пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний.
Симптомы, которые могут быть вызваны магнитной бурей:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- боль в спине и суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- боль в сердце;
- бессоница или сонливость.
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