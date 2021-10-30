В Ивано-Франковской области произошло землетрясение, магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Эпицентр подземных толчков находился в Надворнянском районе на глубине 2 километров, а также в 10 км юго-западнее в 10 км юго-западнее города Надворная.

Отмечается, что согласно квалификации, подземные толчки подобного рода считаются неощутимыми. Известно, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы четыре небольших землетрясения.

Читайте также, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла, источник подземных толчков находился на территории города Виноградов на глубине 7 км, по соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

Кроме того, в Закарпатской области, произошло землетрясение. Информация из населенных пунктов не поступала, координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км, вследствие землетрясения никто не пострадал.

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