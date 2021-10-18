В Украине, в Закарпатской области, произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служа Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Информация из населенных пунктов не поступала.

Координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км.

Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.

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