В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Это произошло 12 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения расположен в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км.

По классификации землетрясений относится к неосязаемым. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, говорится в сообщении.

"В течение 2021 года с территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировано землетрясение 13 июля с магнитудой 2,3", - отметили в Главном центре специального контроля.

Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.

Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.

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