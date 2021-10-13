В Ивано-Франковской области произошло землетрясение [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Это произошло 12 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.
Эпицентр землетрясения расположен в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км.
По классификации землетрясений относится к неосязаемым. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, говорится в сообщении.
"В течение 2021 года с территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировано землетрясение 13 июля с магнитудой 2,3", - отметили в Главном центре специального контроля.
Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.
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