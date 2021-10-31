В Украине за прошлые сутки, 30 октября, зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 108, медработников - 178). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



177 765 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы - 44 514 человека.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 5 663 человека;

летальных случаев - 336;

выздоровели - 5 269 человек.

За все время пандемии в Украине:



заболело – 2 922 302 человека;

поправилось – 2 436 213 человек;

летальных исходов – 67 729;

проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.