Коронавирус мощно атакует Украину: статистика на 31 октября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 30 октября, зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 108, медработников - 178). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
177 765 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы - 44 514 человека.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 5 663 человека;
- летальных случаев - 336;
- выздоровели - 5 269 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 922 302 человека;
- поправилось – 2 436 213 человек;
- летальных исходов – 67 729;
- проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.
С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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