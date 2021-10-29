В пятницу, 29 октября, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

По состоянию на сейчас несколько десятков желающих вакцинироваться столпились прямо у входа в центр вакцинации.

Обычно здесь стояли организованные очереди метрах в 10 от входа, персонал пропускал отдельно электронную очередь и живую.

Но из-за того, что электронная очередь сегодня сбилась, образовалась толпа, и все в порядке живой очереди пытаются попасть на прививку.

Ранее мы писали о том, что врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал о том, как часто люди с прививкой заражаются повторно.

Напомним, что украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки с 8 ноября.

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