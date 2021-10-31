SSD и NVMe продолжают вытеснять жесткие диски из компьютеров и ноутбуков. Причем твердотельные накопители перешли даже портативные внешние накопители.

По объему хранения SSD не уступают жестким дискам. Но при этом обеспечивают высокие скорости чтения и записи. Их электроника занимает минимум места – это означает, что корпус может быть намного компактнее, чем 2,5-дюймовый классический внешний HDD.

Transcend ESD370C относится к одной из таких моделей. Но этот внешний SSD необычный. Это усовершенствованная модель в линейке StoreJet: в 2021 году переход на новую скоростную шину и интерфейс USB Type-C 3.1 позволил увеличить скорость передачи данных почти в 2 раза.

"Подробности" решили узнать, на что способен портативный SSD-накопитель на практике. Предлагаем узнать, какую производительность действительно можно ожидать от Transcend StoreJet ESD370C.

Технические характеристики

Модель: ESD370C

Цвет: Navy Blue

Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 2

Тип: USB USB к USB-C / USB-C к USB-C

Тип флеш-памяти: 3D NAND

Емкость: 500 ГБ

Скорость чтения: до 1050 МБ/с

Скорость записи: до 950 МБ/с

Гарантия: 3 года

Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10/11 и Mac OS 10 или новее

Размеры: 96,5 мм x 53,6 мм x 12,5 мм

Вес: 58 г

Комплектация

Transcend использует классическую упаковку для своих внешних накопителей серии StoreJet. В передней части коробки находится вырез с твердой пластиковой крышкой, который служит витриной для демонстрации гаджета внутри.

На переднюю часть коробки также вынесены технические характеристики и главные особенности устройства, а именно объем в 500 Гб и интерфейс USB Type-C 3.1.

На обратной стороне коробки общая информация о производителе, а также упоминание о 3-летней гарантии.

Внутри коробки, кроме самого внешнего SSD находятся два кабеля для передачи данных USB-тип A на тип C и USB Type-C на Type-C. Таким образом, производитель позволил расширить возможные варианты подключения накопителя как к современным портам Type-C, так и к классическим USB 3.0.

Дизайн и качество материалов

Несмотря на размеры, сопоставимые с кредитной картой, Transcend StoreJet ESD370C получил полноценное железо.

Конструкция корпуса состоит из плотного силиконового чехла, который покрывает прочный алюминиевый корпус.

Такое сочетание было выбрано не только из дизайнерских соображений. Металлический контейнер действует как радиатор для отвода тепла внутреннего SSD, уменьшая возможность дросселирования. Силиконовое покрытие, в свою очередь, предотвращает появление царапин на корпусе и делает устройство менее горячим.

Еще одно полезное свойство такого сочетания материалов – высокая живучесть. Transcend обеспечивает хорошую механическую защиту от повреждений. Он сертифицирован в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G т.е. защита от механических ударов и падений.

Разбирать корпус не рекомендуется, так как в этом случае 3-летняя гарантия будет аннулирована.

Подключение

В качестве основного интерфейса производитель выбрал USB 3.1 Gen 2 с разъемом Type-C. Портативный SSD-накопитель поддерживает UASP (USB Attached SCSI Protocol). Не вдаваясь в подробности спецификаций, объясним проще – это интерфейс для высокоскоростной связи с USB-накопителями.

Transcend уверяет, что новый SSD способен работать на скоростях до 1050/950 МБ/с при чтении/записи. Это почти вдвое больше, чем у потребительских моделей SATA и внешних SSD с интерфейсом USB 3.0. Говоря сухим языком цифр, устройство может записать файл размером 20 ГБ примерно за полминуты.

Подключение по USB 3.0

Подключение по USB Type-C

Не забыли и о поддержке мобильных устройств: SSD можно подключать к смартфонам и планшетам по протоколу OTG.

Подключение к смартфону

Тестирование

В качестве "тестового стенда" был выбран следующий компьютер с установленной Windows 11:

По состоянию на 2021 год – это ПК средней мощности, но с необходимым интерфейсом USB 3.1 Gen 2 для того, чтобы "выжать максимум" из Transcend StoreJet ESD370C.

Далее проведем серию синтетических тестов в разных бенчмарках.

Синтетический тест CrystalDiskMark показал результаты, близкие к заявленным Transcend. Пиковые значения для последовательных операций чтения и записи блоков разного размера колеблются в районе 1068 и 897 МБ/с соответственно.

Использование разъема USB Type-A, как и ожидалось, снизило скоростные характеристики до уровня SATA-решений: 540 МБ/с на чтение и 470 МБ/с на запись. Владельцам более старого оборудования стоит учесть этот нюанс – он не зависит от накопителя.

Утилита AS SSD для тестирования SSD использует несжимаемые данные для моделирования наихудшего сценария. Таким образом, демонстрируется не усредненный, а наиболее низкий результат последовательной скорости чтения и записи, чем заявленный производителем. Таким образом можно оценить, что даже при таком нагрузочном тестировании показатели оказались почти такими, как заявлял производиель.

ATTO Disk используется многими производителями, как утилита для тестирования производительности в разных сценариях при разнообразных размерах блоков. Поскольку ATTO Disk Benchmark использует сжимаемые данные, а не несжимаемые, он выдает более высокие результаты тестов.

Во время проверки простой записи файла на Transcend StoreJet ESD370C "Проводник" Windows выдал скорость в районе 784 МБ/с. Однако вначале был кратковременный скачок скорости до 1,2 ГБ/с.

Согласно установленным стандартам, чуть более 10% емкости SSD зарезервировано для кэш-памяти SLC. Как только буфер заполняется, скорость падает до заявленных значений и держится практически без колебаний.

Во время тестирования SSD был едва теплым, что говорит о хорошем теплоотводе.

Итог

Transcend StoreJet ESD370C действительно оказался намного быстрее, чем большинство портативных SSD, которые вы найдете на рынке. Его высокая скорость чтения способна достигать 1050 МБ/с. Таким образом, вы сможете копировать большие файлы на диск намного быстрее, чем на традиционном механическом жестком диске, и чем даже на других внешних SSD.

Также в плюсы стоит записать ударопрочный и износостойкий корпус, который также хорошо отводит тепло от нагрева внутреннего SSD.

Именно по этой причине в рознице Transcend StoreJet ESD370C стоит немного дороже других портативных моделей (около 3000 грн). Таким образом, если вам важна скорость, то это однозначно лучший выбор в качестве портативного внешнего SSD.

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