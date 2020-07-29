Обзор Transcend microSD s330S 128GB: ускоряем загрузку игр на Nintendo Switch [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Удивительно, насколько достижения в технологиях флэш-памяти NAND увеличили емкость при сохранении крохотного форм-фактора microSD.
За последние три-четыре года емкость этих тип карт возросла до 128-512 ГБ, а у некоторых производителей даже до 1ТБ.
Поэтому, если ваш смартфон, планшет или портативная игровая приставка давно нуждается в расширении памяти, причем скоростной, то самое время это сделать.
Благо за последний год стоимость таких карт памяти сильно упала, что позволило каждому приобрести емкие сменные накопители для своих мобильных устройств по цене ниже 1000 гривен.
Сегодня в редакции podrobnosti.ua находится на обзоре сертифицированная А2 высокоскоростная карта памяти Transcend UHS-I microSD 330S объемом 128 ГБ, предназначенная для мобильных устройств и портативных игровых консолей.
Напомним, что современные Android-смартфоны позволяют пользователям устанавливать приложения только на карты microSD с рейтингом А1 / А2, а некоторые игровые приставки, такие как Nintendo Switch, требуют карты памяти стандарта как минимум А1 / А2.
Предлагаю рассмотреть возможности портативного хранилища в различных условиях, включая замеры скорости загрузки игр для Nintendo Switch
Технические характеристики и спецификация
Согласно описанию, карта памяти Transcend 330S обеспечивает минимальное случайное чтение с показателем 4000 IOPS и случайную запись при 2000 IOPS.
Эти скорости имеют решающее значение, позволяя смартфонам, ноутбукам и портативным консолям намного быстрее запускать приложения прямо с карты microSD.
Заявленные спецификации у Transcend UHS-I microSD 330S следующие:
- Емкость: 128 Гб
- Тип памяти: 3D NAND Flash
- Класс скорости: UHS-I U3, V30, A2
- Скорость чтения/записи (макс): 100 Мб/с и 85 МБ/с
- Показатели случайного чтения/записи: 4000/2000 IOPS
- Рабочая температура: -25⁰C ~ 85⁰C
Комплектация
Transcend UHS-I microSD 330S поставляется в простой картонной упаковке, внутри которой в пластиковом блистере находится сама карта памяти объемом 128 ГБ и переходник под более крупный формат SD.
На лицевой стороне нанесено краткое описание спецификаций: класс U3 V30, стандарт A2 и поддержку воспроизведения 4K контента. На обратной стороне отмечена гарантия 5 лет от изготовителя.
Тестирование
Для тестирования я взял обычный компьютер с и специальный переходник USB 3.0 и слотом для microSD с высокоскоростной шиной, которая ограничена только возможностями самой карты памяти. Это поможет нам узнать истинную скорость Transcend UHS-I microSD 330S.
Результаты тестирования скоростей смотрите ниже.
Скорости Transcend 330S в CrystalDiskMark оказались очень близки к заявленным показателям: 97 МБ/с при последовательном чтении и 85 МБ/с при последовательной записи.
Что касается случайных операций ввода-вывода в секунду, он работает со скоростью 9,8 МБ/с и очень стабильно во всех тестах 4K.
В тестировании HD Tune показатели немного ниже: 82,3 МБ/с при чтении и 73 МБ/с при записи в среднем. Но здесь важно заметить, что график работы контроллера стабилен во время всего процесса тестирования.
Стандартный тест копирования файла объемом 4,98 ГБ при помощи "Проводника" Windows с компьютера на карту памяти показал стабильный результат в 79,2 МБ/с:
При копировании файла с Transcend 330S на компьютер скорость составила 91,7 МБ/с:
Что касается мобильных устройств, то в AndroBench карта памяти показала последовательне чтение и запись со скоростью 74 МБ/с и 44 МБ/с. Случайный IOPS 4K имеет скорость 8 МБ/с.
Nintendo Switch
Проверить Transcend UHS-I microSD 330S при помощи какого-нибудь встроенного инструментария не представляется возможным, поэтому я просто провел замеры загрузки трех игр на время: Hand of Fate 2, Ori and the Blind Fores и Asphalt 9 и сравнил запуск с накопителем Kingston объемом 64 ГБ. Результаты вышли следующими:
Вывод
Большинство пользователей при выборе карты памяти обращают внимание на ее объем, чем на технические спецификации. А в них как раз кроется масса особенностей. В случае с Transcend 330S, карта получилась очень быстрой с хорошей пропускной способностью, поэтому подходит не только для повседневного использования, но и для портативных игровых приставок и смартфонов на Android, где необходимо расширить память для установки приложений.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Transcend представила компактный USB Type-C кард-ридер RDC3. Также недавно Transcend создала NVMe-накопители с технологией BiCS4.
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