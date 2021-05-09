Компания Backblaze, которая занимается облачным резервным копированием и хранением данных, выпустила отчет о надежности накопителей разных типов. Как отмечает Backblaze, твердотельные накопители (SSD) впервые в истории показали превосходство над классическими механическими жесткими дисками (HDD).

По словам компании, средний процент отказов у механических жестких дисков составляет 10%, тогда как у SSD этот показатель снизился до менее 1%.

По словам Backblaze, твердотельные накопители они начали использовать чуть более двух лет назад. Однако, вместо хранения резервных копий, SSD используются для загрузки серверов, хранения файлов журналов и других диагностических данных.

Кроме того, Backblaze опубликовал обновленный список годовой частоты отказов жестких дисков за весь срок службы, отметив, что показатели отказов продолжают снижаться, причем последнее среднее значение в 1,49% является самым низким показателем за всю историю.

Среди жестких дисков Backblaze отмечает четыре модели, которые отличались отсутствием отказов дисков в течение первых трех месяцев 2021 года. Среди них диски Seagate (6 ТБ), HGST (4 ТБ) и Toshiba (4 ТБ), средний возраст которых составляет почти шесть лет.

Что касается наиболее эффективных дисков, Backblaze опубликовали следующие результаты:

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