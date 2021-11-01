Во время попытки обгона КIA Sportage столкнулся с грузовиком Источник: ГСЧС Украины

В ночь на понедельник, 1 ноября, в ДТП в Кировоградской области погибли четыре человека, в том числе трое подростков. Об этом сообщает областная полиция.

Авария произошла в 00:10 на автодороге Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

По предварительным данным, водитель автомобиля КIA Sportage, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Renault Magnum.

В результате ДТП погиб 46-летний водитель КIA и трое подростков в возрасте 12, 14 и 16 лет. Все погибшие - жители Кривого Рога.

Областное управление ГСЧС сообщает, что тела погибших были заблокированы в покореженном автомобиле, их пришлось вырезать спасателям.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, что в Харькове на два месяца отравили в СИЗО 16-летнего мажора, который за рулем Infiniti совершил смертельное ДТП, в котором погиб один человек, а трое попали в больницу.