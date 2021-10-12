А далі - чергова історія про українське бездоріжжя. Цього разу в селі Паращине Поле поблизу Кропивницького. Дістатися туди можна лише вузеньким ґрунтовим шляхом. Олена Бринза розповість докладніше.

У селі Паращине Поле, під Кропивницьким, жилі близько десяти обійсть. А з сусідніми селами їх зв'язує лише ось ця ґрунтова дорога, півтора метра завширшки. Нею заледве проїжджають автівки, а в негоду й люди пройти не можуть.

Світлана Яценко, жителька села Паращине Поле:

Як йдемо, діти беруть перевзувачку, отам на асфальті чоботи знімають, перевзувають туфельки - і йдуть в школу. Швидкі сюди нічого не хоче їхати, сюди навіть з города таксі не хоче їхать.

Стан дороги особливо погіршився останніми роками. І жителі Паращиного Поля звинувачують у цьому місцевого фермера.

Світлана Хлопотіна, жителька села Паращине Поле:

У нас є фермер Мізецький. Який орендує це поле. І кожного року, розпахуючи, сіючи, людина просто захоплювала майже половину дороги. Ця дорога розорювалась, культивувалась, засівалась, а потім, коли великі дощі - з поля наносить чорнозем, таким чином дорогу майже знищили.

Фермер на звинувачення селян не реагує. А всі претензії радить вирішувати через суд.

Григорій Мезецький, фермер:

У мене єсть на карті визначена територія моєї землі, чужої, другої землі я не знаю, якщо я вийшов за межі, я готовий перед будь-яким судом нести відповідальність.

Та біда в тому, що судитися з фермером у селі нікому. Серед місцевих жителів - більшість пенсіонери. А місцева влада хоч і підтримує людей, та з фермером наразі намагається домовитися.

Людмила Григор, староста Степового старостинського округу:

Він обіцяв, що зробить оболоку. Обрив, рів такий викопає, люди самі виявили бажання посадить лісополосу, бачили ви самі, це було весною, а вже осінь - дій ніяких.

Про асфальт жителі Паращиного Поля навіть не мріють. Кажуть, розуміють: щоб прокласти вісімсот метрів дорожнього полотна, треба чотири сільські бюджети. Тож просять місцеву владу підсипати залишки дороги - щебенем. Сільрада ніби й обіцяє кошти на це знайти, однак тут же пояснює: через змив ґрунту, це марна праця.