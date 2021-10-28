Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП на проспекте Гагарина. Николая Харьковского, которому 16 лет, отправили в СИЗО.

Об этом сообщает Kharkiv Today.

Сообщается, что обвинение просило содержание под стражей на 60 суток, поскольку есть риск того, что подозреваемый может скрыться от следствия или влиять на свидетелей. Защита возражала, пообещав явку Харьковского к следователю.

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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