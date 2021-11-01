В лобовом ДТП под Кропивницким погибли трое каратистов и их тренер (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
На трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в ночь на 1 ноября произошло страшное ДТП, в котором погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Об этом сообщает "Обозреватель".
Юные каратисты возвращались с проходившего в Виннице чемпионата Украины по киокушинкай каратэ.
Белый внедорожник KIA Sportage, за рулем которого находился 46-летний Руслан Тодорашко, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Renault Magnum. Погибли все четверо человек, находившиеся в его салоне, их тела пришлось вырезать спасателям.
Рядом с тренером на пассажирском сидении находился 16-летний Данил Перец. На заднем ехали 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник. Все они жители Кривого Рога, дети тренировались в Детско-юношеской спортивной школе №2.
На соревнованиях в Виннице, откуда возвращались ребята, Анастасия Улитко заняла первое место и стала чемпионкой Украины.
Чемпион Украины по каратэ Анастасия Улитко
16-летний Данил Перец был судьей Национальной федерации киокушинкай каратэ, но не прекращал выступать.
Данил Перец
Третий погибший в ДТП - Артем Куропятник.
Артем Куропятник и его награды
Президент Национальной федерации киокушинкай каратэ Александр Гончаренко заявил журналистам, что, скорее всего, Руслан Тодорашко уснул за рулем.
Напомним, что в Харькове на два месяца отравили в СИЗО 16-летнего мажора, который за рулем Infiniti совершил смертельное ДТП, в котором погиб один человек, а трое попали в больницу.
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