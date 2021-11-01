За рулем КIA Sportage находился тренер по каратэ Источник: ГСЧС Украины

На трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в ночь на 1 ноября произошло страшное ДТП, в котором погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Об этом сообщает "Обозреватель".

Юные каратисты возвращались с проходившего в Виннице чемпионата Украины по киокушинкай каратэ.

Белый внедорожник KIA Sportage, за рулем которого находился 46-летний Руслан Тодорашко, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Renault Magnum. Погибли все четверо человек, находившиеся в его салоне, их тела пришлось вырезать спасателям.

Рядом с тренером на пассажирском сидении находился 16-летний Данил Перец. На заднем ехали 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник. Все они жители Кривого Рога, дети тренировались в Детско-юношеской спортивной школе №2.

На соревнованиях в Виннице, откуда возвращались ребята, Анастасия Улитко заняла первое место и стала чемпионкой Украины.

Чемпион Украины по каратэ Анастасия Улитко

16-летний Данил Перец был судьей Национальной федерации киокушинкай каратэ, но не прекращал выступать.

Данил Перец

Третий погибший в ДТП - Артем Куропятник.

Артем Куропятник и его награды

Президент Национальной федерации киокушинкай каратэ Александр Гончаренко заявил журналистам, что, скорее всего, Руслан Тодорашко уснул за рулем.

Напомним, что в Харькове на два месяца отравили в СИЗО 16-летнего мажора, который за рулем Infiniti совершил смертельное ДТП, в котором погиб один человек, а трое попали в больницу.