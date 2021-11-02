Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, сколько будут действовать ограничения, характерные для "красной" зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц.

Город, по его словам, пока не достиг пика заболеваемости. Он призвал жителей столицы соблюдать ключевые правила безопасности и вакцинироваться.

В случае, если через две-три недели число новых случаев заражения и уровень госпитализаций снизится, и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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