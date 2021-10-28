Куда не пустят в Киеве с 1 ноября без COVID-документов [ Редактировать ]
Источник: Подробности
С понедельника, 1 ноября, в Киеве ужесточают карантин. Но, власти города ввели также дополнительные ограничения. Детальнее о том, куда можно будет попасть без коронавирусного сертификата или отрицательного ПЦР-теста - в нашем материале.
"Красная" зона
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС перевела Киев в "красную" зону. Она начнет действовать с полуночи 1 ноября.
Под ограничения не попадают полностью вакцинированные люди и те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест (срок действия тестов - 72 часа).
Садики и школы
- В "красной" зоне работа садиков и начальной школы не ограничивается.
- Но, в Киеве садики с 1 ноября смогут работать лишь при условии вакцинации 100% персонала.
- Школы переходят на дистанционное обучение.
Транспорт
В Киеве транспорт не изменит работу. Но воспользоваться ним смогут только пассажиры, которые имеют COVID-сертификат с двумя прививками или негативный ПЦР-тест. Проверять документы при посадке не будут, но в КГГА уже анонсировали выборочные проверки, которые будут проводить правоохранители.
Нарушителей ждет штраф - от 17 до 34 тысяч гривен.
Куда можно попасть без COVID-документов
Без ограничений в "красной" зоне могут работать:
- продуктовые магазины,
- аптеки,
- ветклиники,
- АЗС,
- банки и почта.
Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону. Ранее мы писали о том, что в столице усилили карантинные ограничения. Кроме того, также украинцев предупреждают о том, что остановить распространение коронавируса можно только двумя способами - вакцинация и карантин. Уровень заболеваемости инфекцией в Украине продолжает расти и список областей в "красной" зоне может увеличиться.
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