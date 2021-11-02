Понад 2,5 тонни кокаїну вилучили правоохоронці Коста-Рики. Наркотики знайшли у порту міста Лимон у контейнері з керамічною плиткою. Під легальним вантажем невідомі сховали чорні наплічники.

У кожному було по 100 кілограмів незаконної речовини. Наразі поліції відомо, що судно прибуло з Колумбії. За попередніми даними, кокаїн мали переправити в Європу. З початку року в Коста-Риці вилучили щонайменше 15 тонн наркотику.

Майкл Сото Рохас - міністр громадської безпеки Коста-Рики: