Правоохоронці Коста-Рики знайшли 2,5 тонни кокаїну [ Редактировать ]
Понад 2,5 тонни кокаїну вилучили правоохоронці Коста-Рики. Наркотики знайшли у порту міста Лимон у контейнері з керамічною плиткою. Під легальним вантажем невідомі сховали чорні наплічники.
У кожному було по 100 кілограмів незаконної речовини. Наразі поліції відомо, що судно прибуло з Колумбії. За попередніми даними, кокаїн мали переправити в Європу. З початку року в Коста-Риці вилучили щонайменше 15 тонн наркотику.
Майкл Сото Рохас - міністр громадської безпеки Коста-Рики:
Кримінальні організації працюють за схемою будь-якого бізнесу. А тому жовтень і листопад для них - надзвичайно напружені місяці, бо треба забезпечити попит внутрішнього та міжнародного ринків. Ми співпрацюємо з правоохоронцями зі США, Колумбії та Панами, щоб запобігати розповсюдженню наркотиків.
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