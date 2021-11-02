Лідери України та Канади розглянули питання загрози "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Володимир Зеленський зустрівся з Джастіном Трюдо на полях кліматичного саміту ООН у Глазго.
Лідери України та Канади розглянули питання загрози "Північного потоку-2" і енергетичну безпеку Європи.
Президент також розповів про ситуацію на Донбасі та перебіг реформ. А потім обговорив спрощення процедури в'їзду українців до Канади і запросив Трюдо відвідати Київ.
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Лідери України та Канади розглянули питання загрози "Північного потоку-2" і енергетичну безпеку Європи.
Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та еко-активісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство.
Президент Владимир Зеленский на полях климатического саммита COP26, который проходит в шотландском Глазго, провел переговоры с лидерами ряда государств
На зібрання прибув і президент України Володимир Зеленський. Британську монаршу родину на заході представлятиме принц Чарльз.
Із літака - на морвокзал. Саме там основна частина візиту Володимира Зеленського до Одеси. Він прибув на Конгрес місцевих і регіональних влад.