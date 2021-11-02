Колишній лідер "Правого сектора" став радником головнокомандувача ЗСУ [ Редактировать ]
Колишній лідер "Правого сектора" і командувач "Української добровольчої армії", а також ексдепутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Ярош написав на своїй сторінці у Фейсбуці й виклав у соцмережі фотографію посвідчення радника головкома.
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