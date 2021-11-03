Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника управления разведки Государственной пограничной службы. До сегодняшнего дня эту должность занимал Вячеслав Демченко.
"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте изданного президентом указа.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового представителя Украины при ЕС.
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