Интернет-издание "Страна" в своем телеграмм канале сообщило якобы "инсайд" касательно будущих кадровых ротаций в Государственной таможенной службе Украины. В пресс-службе ГПСУ отреагировали, назвав написанное "бессмыслицей".



В частности телеграм-канал "Страны", со ссылкой на неназванные источники утверждал, что глава таможни Павел Рябыкин, если пойдет на повышение и займет пост вице-премьера по стратегическим отраслям, мол, надеется оставить на должности руководителя Гостаможенной службы своего заместителя Сергея Звягинцева. Однако, якобы есть и другой кандидат - разведчик из Госпогранслужбы Вячеслав Демченко.



"Демченко - человек влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева", - написал тг-канал "Страны".



В ГПСУ опровергли, назвав утверждение про связь Демченко и Слюсарева, как и сам кадровый прогноз "бессмыслицей".



"Такое вам могут комментировать разве что те, кто это распространяет. У меня нет такой бессмысленной информации, основанной на каких-то допущениях", - сказал помощник главы ГПСУ Андрей Демченко. Он также уточнил, что "Страна" за комментарием к ним не обращалась.



Напомним, Вячеславу Демченко, указом президента от 21 октября 2020 года, было присвоено звание бригадного генерала. Он является начальников Управления Администрации Госпограничной службы Украины.



Также напомним, интернет-издание "Страна" попало под санкции СНБО, после чего сайты редакции были заблокированы.