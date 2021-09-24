С июня в разных регионах России произошло 12 авиакатастроф Источник: МЧС РФ

За последние четыре месяца в разных регионах России произошло 12 авиакатастроф с участием самолетов и вертолетов. Об этом сообщает "Медуза".

23 сентября на Камчатке упал вертолет Ка-27 ФСБ России, погибли 3 человека. Последний инцидент с участием самолета произошел 22 сентября в Хабаровском крае, где в результате крушения самолета Ан-26 погибли 6 человек.

Крушение Ан-26 стало второй с начала сентября авиакатастрофой в РФ. 12 сентября при крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области погибли 4 человека, еще 12 получили травмы.

Для самолетов семейства Ан-26 это также не первая катастрофа в 2021 году.

"Подробности" сообщали, что 6 июля машина, принадлежавшая компании "Камчатское авиапредприятие", разбилась в районе поселка Палана на Камчатке. Погибли 28 человек - все, кто находился в борту.