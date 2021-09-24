В России подсчитали, сколько самолетов и вертолетов упали с начала лета [ Редактировать ]
Источник: МЧС РФ
За последние четыре месяца в разных регионах России произошло 12 авиакатастроф с участием самолетов и вертолетов. Об этом сообщает "Медуза".
23 сентября на Камчатке упал вертолет Ка-27 ФСБ России, погибли 3 человека. Последний инцидент с участием самолета произошел 22 сентября в Хабаровском крае, где в результате крушения самолета Ан-26 погибли 6 человек.
Крушение Ан-26 стало второй с начала сентября авиакатастрофой в РФ. 12 сентября при крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области погибли 4 человека, еще 12 получили травмы.
Для самолетов семейства Ан-26 это также не первая катастрофа в 2021 году.
"Подробности" сообщали, что 6 июля машина, принадлежавшая компании "Камчатское авиапредприятие", разбилась в районе поселка Палана на Камчатке. Погибли 28 человек - все, кто находился в борту.
по теме
Його уламки у важкодоступному місці заповідної зони помітив пошуково-рятувальний вертоліт. До місця падіння вирушила наземна команда, яка і виявила, що всі шість членів екіпажу загинули.
Судно виконувало місцевий пасажирський рейс до Сибіру. Падіння сталося за 500 кілометрів від Іркутська. На борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу.
Судно виконувало місцевий пасажирський рейс до Сибіру. Падіння сталося за 500 кілометрів від Іркутська. На борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу.
Самолет Let L-410 выполнял рейс Иркутск-Казачинск. Самолет пропал с радаров при заходе на второй круг и попытке повторно совершить посадку. Место падение находится на реке Киренга напротив села Казачинское 4 км от взлетно-посадочной полосы.
В четверг, 23 сентября, в Пакистане, в районе Мардан, в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, разбился истребитель