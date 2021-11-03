Авиакрушение в России: на борту могли быть украинцы [ Редактировать ]
В экипаже грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение в России, могли быть граждане нескольких стран. По данным авиакомпании "Гродно", в том числе и граждане Украины.
По данным авиакомпании, в экипаже были граждане Беларуси, России и Украины.
"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек", - отметили в компании.
Российские СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что погибли все семеро, но пока нашли тела только пяти погибших. Данный самолет эксплуатировался с 1968 года.
Российский Telegram-канал Mash пишет, что на борту якобы были украинцы Олег Щучко (второй пилот) и Александр Чуприненко.
Ранее мы писали о том, что в России с начала лета 2021 года произошло 12 авиакатастроф с участием различных самолетов и вертолетов. Происшествие в Татарстане стало 13-м.
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